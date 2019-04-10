Eine kulinarische Reise nach Jamaika im "All Jerk Empire"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.04.2019: Eine kulinarische Reise nach Jamaika im "All Jerk Empire"
44 Min.Folge vom 10.04.2019Ab 6
Zur Wochenmitte geht es ins "All Jerk Empire" in Hoyerswerda. Gastgeber Andreas "Andy" Vater (47) möchte Profi Mario Kotaska und die Mitstreiter auf eine kulinarische Reise nach Jamaika entführen. Sein Konzept der traditionellen jamaikanischen Küche ist einzigartig in Deutschland. Der besondere "Jerk-Ofen" wurde eigens für ihr Konzept angefertigt.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen