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Eine kulinarische Reise nach Jamaika im "All Jerk Empire"

Kabel EinsFolge vom 10.04.2019
Eine kulinarische Reise nach Jamaika im "All Jerk Empire"

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Folge vom 10.04.2019: Eine kulinarische Reise nach Jamaika im "All Jerk Empire"

44 Min.Folge vom 10.04.2019Ab 6

Zur Wochenmitte geht es ins "All Jerk Empire" in Hoyerswerda. Gastgeber Andreas "Andy" Vater (47) möchte Profi Mario Kotaska und die Mitstreiter auf eine kulinarische Reise nach Jamaika entführen. Sein Konzept der traditionellen jamaikanischen Küche ist einzigartig in Deutschland. Der besondere "Jerk-Ofen" wurde eigens für ihr Konzept angefertigt.

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