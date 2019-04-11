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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Viel Amore im "Casanova Manufactura"

Kabel EinsFolge vom 11.04.2019
Viel Amore im "Casanova Manufactura"

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 11.04.2019: Viel Amore im "Casanova Manufactura"

44 Min.Folge vom 11.04.2019Ab 6

Unweit der deutsch-polnischen Grenze liegt das "Casanova Manufactura". Hier ist die gebürtige Polin Anita Strittmatter (40) Chefin im Ring. Mit ihrem Team bringt sie gehobene italienische Leckereien auf die Teller. Pasta und Teigwaren werden selbstverständlich frisch produziert. Die Pizza-Showküche soll für einen Aha-Effekt sorgen. Kann Anita mit ihrem Team überzeugen?

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