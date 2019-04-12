Das große Finale im "Lucie Schulte - Die neue Essklasse"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.04.2019: Das große Finale im "Lucie Schulte - Die neue Essklasse"
Folge vom 12.04.2019
Das große Finale des Sachsen-Spezials steigt in der historischen Altstadt von Görlitz. Bernd Schade (51) möchte mit seinem "Lucie Schulte - Die neue Essklasse" den Sieg einfahren. Neben einer reichhaltigen Auswahl gehobener Speisen bietet Bernd seinen Kunden auch gute Weine und Zigarren als Verwöhnprogramm. Ob er damit auch TV-Koch Mario Kotaska und seine Konkurrenten um den Finger wickeln kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen