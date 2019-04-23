Es geht Rund im "Steak Club Most Wanted"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.04.2019: Es geht Rund im "Steak Club Most Wanted"
44 Min.Folge vom 23.04.2019Ab 6
Den Auftakt zur nordischen Grill-Spezial Woche bestreitet Mostafa (28) mit seinem jungen, dynamischen Team im "Steak Club". Im einwohnerstärksten Stadtteil des Bezirks Eimsbüttel bringt er mit seinem Team feinstes Fleisch, Burger und coole Cocktails auf den Tisch. Ob er seine Konkurrenz und TV-Koch Mike Süsser von seinem Konzept damit überzeugen kann?
