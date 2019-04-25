Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.04.2019: "Alte Schule Siek", Siek
44 Min.Folge vom 25.04.2019Ab 6
Hefte raus, Klassenarbeit! Der ein oder andere Gastronom der Runde wird sich heute an seine Schulzeit zurückerinnern. Aber keine Angst - anstelle von Matheheften und Geschichtsbüchern kommt in der "Alten Schule Siek" hochwertiges Essen auf den Tisch. Dafür sorgen Küchenchef Kay und sein Sous Chef Patrick sowie der Rest des Teams. Ob ihnen damit gute Noten von der Konkurrenz und TV-Koch Mike Süsser sicher sind?
