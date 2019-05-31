„Weserterrassen“ am Wesercamping, Polle / HolzmindenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.05.2019: „Weserterrassen“ am Wesercamping, Polle / Holzminden
44 Min.Folge vom 31.05.2019Ab 12
Wochenfinale beim großen Camping-Spezial. Thomas Folli (51) begrüßt uns in Polle auf seinem Campingplatz. Ohne viel Chichi möchte er mit viel Herzblut, familiärer Atmosphäre und prominenter Lage an der Weser punkten. Die Küche setzt auf regionale Spezialitäten. Kann er damit auch Mike Süsser und seine Mitstreiter für sich gewinnen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
