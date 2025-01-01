Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
„The Newport“, Lübeck
Willkommen in Lübeck! Hier betreibt Ralf Schulte (53) seit gut zwei Jahren sein Lokal "The Newport". Direkt am Hafen und im urbanen Industriestil verspricht er "Gaumenfreuden für Gourmetfreunde". Doch passt die hübsche Verpackung tatsächlich zur Qualität auf dem Teller? Spitzenkoch Mike Süsser und Ralfs Konkurrenten werden ganz genau hinschauen.
