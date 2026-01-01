Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Red Grill", Lüneburg
44 Min.Ab 6
Heute geht es für Mike Süsser direkt in die Lüneburger City. Dort erwartet Gastgeber Leon Dolle seine Konkurrenz im "RED GRILL". Leon und sein Team sind sich sicher, mit ihrem stillvollen Konzept die Konkurrenz zu überzeugen. Dabei steht alles unter dem Motto "Gehobene amerikanische Küche".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen