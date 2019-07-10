Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.07.2019: "A&B ESS[BAR]", Mettlach
44 Min.Folge vom 10.07.2019Ab 6
Halbzeit beim Burger-Spezial im Saarland: Agnes setzt mit ihrer "A&B ESS[BAR]" auf Street Food und Feinkost aus der Region. Und natürlich auf richtig schmackhafte Burger. Eines der Highlights sind die selbstgemachten Saucen und Burgerbrötchen. Ob das Profi Mike Süsser und die gastronomischen Kollegen auch so sehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen