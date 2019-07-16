"Die Post Herrsching", HerrschingJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.07.2019: "Die Post Herrsching", Herrsching
Nächster Halt: Herrsching am Ammersee. Hier stehen Georg Hirschauer (43) und "Die Post" schon in den Startlöchern. Im geschichtsträchtigen Gemäuer erwartet die Gäste authentische bayrische Küche. Kann die Mannschaft um den charmanten "Gästeverwöhner" Georg auf ganzer Linie überzeugen?
