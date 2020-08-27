Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bestenheider Stuben", Wertheim

Kabel Eins
Folge vom 27.08.2020
"Bestenheider Stuben", Wertheim

Folge vom 27.08.2020: "Bestenheider Stuben", Wertheim

44 Min.
Folge vom 27.08.2020
Ab 6

Heute geht es nach Wertheim in das Lokal "Bestenheider Stuben". Küchenchef und Inhaber Otto Hoh (59) zaubert in elegantem Ambiente Klassiker aus der französischen Küche. Kann er die Gaumen des Profis und der Mitstreiter mit seiner gastronomischen Philosophie erobern? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

