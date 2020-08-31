Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mahlzeit am Meer", Cuxhaven

Kabel Eins
Folge vom 31.08.2020
"Mahlzeit am Meer", Cuxhaven

"Mahlzeit am Meer", CuxhavenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 31.08.2020: "Mahlzeit am Meer", Cuxhaven

44 Min.
Ab 6

"Mein Lokal, Dein Lokal" ist heute zu Gast in Cuxhaven. Das Restaurant "Mahlzeit am Meer" ist die erste Station für Profikoch Mike Süsser. Gastgeber Jan Schmarje empfängt seine Mitstreiter in seinem modernen Gasthaus am Meer. Jan und sein Team möchten mit toller Gastlichkeit und frisch gekochten Gerichten punkten. Kann sein Konzept die Kollegen überzeugen und ihm den Siegerteller einbringen?

