Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.09.2020: "Zur Post", Cuxhaven
44 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 6
Weiter geht es in Cuxhaven mit dem Restaurant "Zur Post". Dort begrüßt der leidenschaftliche Inhaber Oliver Blauth seine Konkurrenten und unseren Profi Mike Süsser. Das Restaurant "Zur Post" will mit einem Mix aus gutbürgerlicher Küche und internationalen Gerichten vollends überzeugen. Reicht es für den goldenen Teller? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
