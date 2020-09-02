Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.09.2020: "edo", Varel
44 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 6
Küchenchef Christof Brinkmann präsentiert heute das modern eingerichtete Restaurant "edo". Das Lokal bietet eine kreative Küche. Aus regionalen Produkten entstehen hier spannende Kreationen. Der leidenschaftliche Geschäftsführer steht voll und ganz hinter seinem innovativen Konzept. Christof hofft, dass er mit seiner Liebe für die Gastronomie begeistern kann. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
