Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Esszimmer", Stuttgart
44 Min.Ab 6
Der Stuttgarter Gastronomen-Wettstreit wird diese Woche von Betriebsleiter Patrick Lang eröffnet, der gemeinsam mit seiner Mutter Nit unweit vom Schlossgarten authentische Thai-Küche im "Esszimmer" kredenzt. Kann das Küken der Runde den erfahrenen Konkurrenten auf Augenhöhe begegnen? Der Wettstreit um den goldenen Teller beginnt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
