Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Jussi", Wien
44 Min.Ab 6
Die nächste Station des Wiener-Wettkampfs ist das "Jussi". Hier begrüßt Inhaberin Ursula "Uschi" Riha-Kocher ihre Mitstreiter und Profi Mike Süsser im "schönsten Schanigarten" Wiens. Auf die Teller gibt es eine breite Auswahl von Klassikern aus Österreich sowie internationale Speisen mit mediterranem Einfluss. Das Team vom "Jussi" möchte auf ganzer Linie überzeugen. Reicht es für den goldenen Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
