Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"DiningRuhm", Wien
44 Min.Ab 6
Japanisch-peruanische Küche trifft auf österreichische Qualitätsprodukte! Gastgeber Sascha Ruhm verspricht Profi Mike Süsser und seinen Kollegen eine neue kulinarische Erfahrung - mit dem laut eigener Aussage - "besten Sushi" in ganz Wien. Die Mannschaft des "DiningRuhm" ist hochmotiviert mit dem ausgefallenen Konzept zu überzeugen. Winkt der goldene Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins