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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"PARKHOTEL SURENBURG", Hörstel

Kabel EinsFolge vom 04.05.2021
"PARKHOTEL SURENBURG", Hörstel

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.05.2021: "PARKHOTEL SURENBURG", Hörstel

44 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 6

Gastronomin Linda Schirmacher (31) lädt TV-Koch Mike Süsser heute nach Hörstel ins "PARKHOTEL SURENBURG" ein. In schickem Ambiente möchte Linda mit ihrem Team die Gäste auf ganzer Linie begeistern. Das Konzept: regionale Crossover-Küche. Reicht es für den goldenen Teller?

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