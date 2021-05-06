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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mann & Metzger", Steinhagen

Kabel EinsFolge vom 06.05.2021
"Mann & Metzger", Steinhagen

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.05.2021: "Mann & Metzger", Steinhagen

44 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 6

Steinhagen im Teutoburger Wald ist die nächste Station für unseren Spitzenkoch Mike Süsser. Hier leitet Sabrina Schüler (32) das Restaurant "Mann & Metzger". In der Küche steht ihr Verlobter Denis Mann und der kennt sich vor allem mit einem richtig gut aus: tollem Fleisch! Reicht das für den Wochensieg und den goldenen Teller?

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