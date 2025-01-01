Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"bei Möppi", Winterberg
44 Min.Ab 6
Wild, wild, wild geht es weiter ins Hochsauerland nach Winterberg! Dort befindet sich "bei Möppi". Inmitten des Skiliftkarussells erwartet Patrick Fahle (42) Profi Mike Süsser und seine Mitstreiter. Getreu dem Motto "Lebe wild" geht es ebenso auch in der Küche zu: Sushi und frisches Wild aus der Region, Bowls, Pizzen, Burger oder Grillvariationen vom Lavasteingrill. Patrick macht sich auf die Jagd nach dem goldenen Teller und heißt seine Gäste in der Hütte herzlich willkommen.
