Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.11.2020: "Manyara", Lüneburger Heide
44 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Ein tierisch guter Wochenstart in der Lüneburger Heide. Los geht's im größten Safari-Park Europas. Mittendrin befindet sich das Restaurant "Manyara". Sascha Spyrou (45) ist hier der Küchenleiter und der Gastgeber zum Auftakt. Der Küchenleiter und sein Team hoffen, mit dem Speisenangebot und Konzept auf ganzer Linie zu überzeugen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen