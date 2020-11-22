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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Manyara", Lüneburger Heide

Kabel EinsFolge vom 22.11.2020
"Manyara", Lüneburger Heide

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.11.2020: "Manyara", Lüneburger Heide

44 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6

Ein tierisch guter Wochenstart in der Lüneburger Heide. Los geht's im größten Safari-Park Europas. Mittendrin befindet sich das Restaurant "Manyara". Sascha Spyrou (45) ist hier der Küchenleiter und der Gastgeber zum Auftakt. Der Küchenleiter und sein Team hoffen, mit dem Speisenangebot und Konzept auf ganzer Linie zu überzeugen.

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