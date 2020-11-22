"Mama Rosa", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.11.2020: "Mama Rosa", Lüneburger Heide
44 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Zum Wochenfinale wird es nochmal mediterran. Tobias Werner (31) ist der heutige Gastgeber in der "Mama Rosa". Tobias und sein motiviertes Küchenteam trumpfen in dem Lokal mit toller Feinkost und raffinierten Speisen auf. Beste Voraussetzungen für einen gelungenen Abend. Wer erkocht sich den goldenen Teller?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen