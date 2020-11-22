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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mama Rosa", Lüneburger Heide

Kabel EinsFolge vom 22.11.2020
"Mama Rosa", Lüneburger Heide

"Mama Rosa", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.11.2020: "Mama Rosa", Lüneburger Heide

44 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6

Zum Wochenfinale wird es nochmal mediterran. Tobias Werner (31) ist der heutige Gastgeber in der "Mama Rosa". Tobias und sein motiviertes Küchenteam trumpfen in dem Lokal mit toller Feinkost und raffinierten Speisen auf. Beste Voraussetzungen für einen gelungenen Abend. Wer erkocht sich den goldenen Teller?

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