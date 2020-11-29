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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Heimatliebe", Coburg

Kabel EinsFolge vom 29.11.2020
"Heimatliebe", Coburg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.11.2020: "Heimatliebe", Coburg

44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6

Zur Wochenmitte geht es nach Coburg, dort werden die Mitstreiter von dem jungen Gastgeber Thomas Helm (23) in seinem Restaurant "Heimatliebe" begrüßt. Hier schlägt das Herz für die Heimat. Fakt ist, dass Thomas mit Herz und Leidenschaft sein Bestes geben wird, um nicht nur die Konkurrenz, sondern auch Profikoch Christian Lohse mit der Kulinarik der Heimatliebe zu überzeugen.

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