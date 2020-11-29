"Cosmo's tapas & wine", CoburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.11.2020: "Cosmo's tapas & wine", Coburg
44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6
Das große Wochenfinale steigt in Coburg. Michael Kosicki (62) ist der heutige Gastgeber und empfängt die Konkurrenz in seinem kleinen Restaurant "Cosmo's tapas & wine". Serviert werden internationale Tapas und Speisen. Hier kocht der Chef selbst. Die Vorfreude ist hoch und Michael will am letzten Tag noch einmal alles geben! Reicht das, um den goldenen Teller nach Coburg zu holen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen