Alles andere als 0815: Das "Gasthaus 1470", Zwickau

Folge vom 18.02.2020: Alles andere als 0815: Das "Gasthaus 1470", Zwickau

44 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 6

Weiter geht es im historischen Zwickau mit dem "Gasthaus 1470". Dort begrüßt Inhaber und Gin-Tonic-Liebhaber Andreas seine vier Konkurrenten und unseren Profi Mike Süsser. Können die Kulinarik sowie das romantisch-rustikale Ambiente die Mitstreiter überzeugen? Fantastisch 1470 oder doch nur 0815?

