Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.03.2020: Wochenstart mit Charisma und Kardamom im "InDish"
44 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 6
Zu Beginn der Woche geht es für unseren Profi Koch Mario Kotaska nach Bremen in "das Viertel", einem der beliebtesten Gegenden der Hansestadt. Rajevaa "Rajee" Sritharan ist Gastgeberin im "InDish" und gelernte Molekularbiologin. Kann das Team dieses schmucken Lokals mit Köpfchen und guter Küche gewinnen? Der Kampf um den "Goldenen Teller" ist eröffnet!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
