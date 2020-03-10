Dampfnudeln und Blutwurst im "Pfeffer & Salz"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.03.2020: Dampfnudeln und Blutwurst im "Pfeffer & Salz"
Folge vom 10.03.2020
Weiter geht es in Schifferstadt mit dem Restaurant "Pfeffer & Salz". Dort begrüßt Inhaber und Koch Uwe seine vier Mitstreiter und Mario Kotaska in seinem hübschen Lokal. Mit bodenständiger, gutbürgerlicher Küche und einigen mediterranen Einflüssen soll hier um den "Goldenen Teller" gekämpft werden. Ob Uwe einen kühlen Kopf bewahren wird?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
