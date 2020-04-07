Sport und genussreiches Essen im Lokal "American Sports Diner"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.04.2020: Sport und genussreiches Essen im Lokal "American Sports Diner"
Folge vom 07.04.2020
Sport und genussreiches Essen aus den USA - kann das zusammenpassen? Ja! Das beweisen die beiden Gastgeber Ingo und Tim eindrucksvoll am zweiten Tag der Brandenburger Runde. Der gelernte Koch, Hotelbetriebswirt und Hotelfachmann Ingo Weitzel spricht selbstbewusst vom "Best Burger in Town". Ob er dieses Versprechen halten kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
