Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 20.04.2020
Folge vom 20.04.2020: Chaotischer Küchenstil im "Haunstetter Hof"

44 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 6

Auftakt zur großen Lokalschlacht in Augsburg und Umgebung. Den gebürtigen Düsseldorfer Dominic hat es der Liebe wegen nach Augsburg verschlagen. Im Hotelrestaurant "Haunstetter Hof" will er am Gastgebertag mit internationaler Küche und einer hauseigenen Hähnchenbraterei überzeugen. Dominic hat sich große Ziele gesetzt und möchte den goldenen Teller in den "Haunstetter Hof" holen.

