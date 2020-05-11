Bodenständige Wirtshausküche im "Pia's"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.05.2020: Bodenständige Wirtshausküche im "Pia's"
44 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" zu Gast im Ruhrpott! Erste Anlaufstelle für Profikoch Mike Süsser und die vier Kontrahenten ist das Lokal von Pia (55), das auch nach ihr benannt ist. Im rustikalen Wirtshausambiente zaubert die Küchenmannschaft regionale sowie internationale Gerichte.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
