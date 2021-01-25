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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Aichhalder Mühle", Aichhalden

Kabel EinsFolge vom 25.01.2021
"Aichhalder Mühle", Aichhalden

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 25.01.2021: "Aichhalder Mühle", Aichhalden

44 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 6

Den Auftakt im Schwarzwald macht Julia Eberhard (27) mit der "Aichhalder Mühle". Profikoch Mike Süsser und die fünf Gastronomen wollen diese Woche die Vielfalt des Schwarzwaldes entdecken. Julia möchte mit bodenständiger, kreativer Küche punkten und den goldenen Teller nach Schiltach holen.

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