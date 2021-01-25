"Aichhalder Mühle", AichhaldenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.01.2021: "Aichhalder Mühle", Aichhalden
44 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 6
Den Auftakt im Schwarzwald macht Julia Eberhard (27) mit der "Aichhalder Mühle". Profikoch Mike Süsser und die fünf Gastronomen wollen diese Woche die Vielfalt des Schwarzwaldes entdecken. Julia möchte mit bodenständiger, kreativer Küche punkten und den goldenen Teller nach Schiltach holen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen