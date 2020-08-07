Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Der "Dorfkrug" möchte den Pokal holen

Kabel Eins
Folge vom 07.08.2020
Der "Dorfkrug" möchte den Pokal holen

Folge vom 07.08.2020: Der "Dorfkrug" möchte den Pokal holen

44 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 6

Das große Wochenfinale steigt im "Dorfkrug" in Gelsenkirchen. Im traditionsreichen Gebäude mit langer Historie möchte Betriebsleiter Kader Gül (48) mit seinem Team um Chefkoch Uwe Gott Profi Mike Süsser und die Kollegen begeistern. Hier erwartet die Gäste authentische, bodenständige Küche in geselliger Atmosphäre. Wer erkocht sich am Finaltag den goldenen Teller?

