Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Dürnbecker", Gmund am Tegernsee
44 Min.Ab 6
Heute geht es an den Tegernsee. Vor der Kamera kennt sich Doreen Dietel aus, jetzt muss sie sich aber in der Küche beweisen. Die Schauspielerin führt seit zwei Jahren ihr eigenes Lokal. Damit hat sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Nun stellt sich die Gastro-Quereinsteigerin der spannenden Herausforderung "Mein Lokal, Dein Lokal". Kann Doreen den Profi und die Mitstreiter auf ganzer Linie überzeugen?
