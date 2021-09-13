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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Droht im "Stromgold" der Punkte-Super-GAU?

Kabel EinsFolge vom 13.09.2021
Droht im "Stromgold" der Punkte-Super-GAU?

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Folge vom 13.09.2021: Droht im "Stromgold" der Punkte-Super-GAU?

44 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 6

Startschuss zur Woche in Rostock ist in Warnemünde im "Stromgold". Restaurantleiter Philip geht selbstbewusst an den Start und will mit europäischer Küche und einer Top-Lage am Hafen den Goldenen Teller an Land ziehen. Kann der Wochenerste den Wettbewerb schon für sich entscheiden?

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