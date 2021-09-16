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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Der "Asia Palast Warnemünde" mischt die Karte neu

Kabel EinsFolge vom 16.09.2021
Der "Asia Palast Warnemünde" mischt die Karte neu

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Folge vom 16.09.2021: Der "Asia Palast Warnemünde" mischt die Karte neu

44 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 6

Innovative asiatische Küche verspricht Duc am vierten Tag der Woche im "Asia Palast Warnemünde". Dass sie kein typisches asiatisches Lokal sind, soll die neue Speisekarte beweisen. Ducs Mitbewerber haben heute die Ehre, sich als erste Testesser durch die Karte zu probieren. Werden die Gerichte gut ankommen oder muss Duc noch an ein paar Stellschrauben drehen?

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