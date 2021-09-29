Feurige Spezialitäten im "Casa Azteca"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.09.2021: Feurige Spezialitäten im "Casa Azteca"
44 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 6
Am dritten Tag der Taunus-Woche weht ein Hauch von Mexiko durch die hessische Landeshauptstadt: In Wiesbaden bietet die quirlige Sjusanna authentische mexikanische Küche in ihrem liebevoll gestalteten "Casa Azteca". Mit Salsas, Tacos und anderen feurigen Spezialitäten soll der Goldene Teller ihr gehören. Ob die Powerfrau ihn sich schnappen wird?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen