Außergewöhnliche Crossover-Küche im "Jungermann Gourmet"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.10.2021: Außergewöhnliche Crossover-Küche im "Jungermann Gourmet"
44 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 6
Der letzte Tag des Wettkampfs wird im Feinkostladen und Restaurant "Jungermann Gourmet" ausgetragen. Hier bietet Inhaber und Koch Lars neben ausgewählten Spezialitäten eine ausgeklügelte Crossover-Küche: Ohne Pfannen und Töpfe zaubert er experimentelle Kreationen mit Elementen aus der Molekularküche. Ein außergewöhnlicher Abschluss der Woche im Taunus!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen