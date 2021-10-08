Darf's im "Wine & Dine by Villa Melsheimer" etwa der Wochensieg sein?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.10.2021: Darf's im "Wine & Dine by Villa Melsheimer" etwa der Wochensieg sein?
44 Min.Folge vom 08.10.2021Ab 6
Das Finale an der wunderbaren Mosel findet im Städtchen Reil bei Gastgeber Dirk im "Wine & Dine" statt. Das Herz des erfahrenen Küchenmeisters schlägt für feine, gehobene Genüsse, mit denen er Profi Mike Süsser und die Kollegen am letzten Tag zum Staunen bringen will. Wird er seine eigenen und die Erwartungen der Konkurrenz erfüllen können?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen