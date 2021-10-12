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Kann die "Alte Remise" mit der eigenen Thüringer Küche überzeugen?

Kabel EinsFolge vom 12.10.2021
Kann die "Alte Remise" mit der eigenen Thüringer Küche überzeugen?

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Folge vom 12.10.2021: Kann die "Alte Remise" mit der eigenen Thüringer Küche überzeugen?

44 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 6

Heute lädt Geschäftsführer Ingo in seine Eventlocation "Alte Remise" in Weimar-Tiefurt, in der er sich klassische Thüringer Küche mit dem gewissen Extra auf die Fahne geschrieben hat. Im ehemaligen Kutscherhaus vom Tiefurter Schloss will Ingo sowohl Profikoch Mike Süsser, als auch die Mitstreiter zu neuen Stammgästen machen. Ob ihm das gelingen wird?

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