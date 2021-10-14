Lässt der Hot Stone im "Palais Restaurant" die Punktekasse klingeln?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.10.2021: Lässt der Hot Stone im "Palais Restaurant" die Punktekasse klingeln?
44 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 6
In Erfurt präsentiert der gut gelaunte Restaurantleiter Heiner das "Palais Restaurant" - eine Mischung aus Restaurant, Bar und Club, mit der er bei den Kollegen und Mike Süsser ordentlich Eindruck schinden will. Moderne internationale Küche und der bei Fleischfans beliebte "Hot Stone" sollen die Punktekasse ordentlich klingeln lassen!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen