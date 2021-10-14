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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Lässt der Hot Stone im "Palais Restaurant" die Punktekasse klingeln?

Kabel EinsFolge vom 14.10.2021
Lässt der Hot Stone im "Palais Restaurant" die Punktekasse klingeln?

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Folge vom 14.10.2021: Lässt der Hot Stone im "Palais Restaurant" die Punktekasse klingeln?

44 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 6

In Erfurt präsentiert der gut gelaunte Restaurantleiter Heiner das "Palais Restaurant" - eine Mischung aus Restaurant, Bar und Club, mit der er bei den Kollegen und Mike Süsser ordentlich Eindruck schinden will. Moderne internationale Küche und der bei Fleischfans beliebte "Hot Stone" sollen die Punktekasse ordentlich klingeln lassen!

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