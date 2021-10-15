Schöne Aussichten in der "Stiefelburg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.10.2021: Schöne Aussichten in der "Stiefelburg"
44 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 6
Zum Wochenfinale will Denis mit seinem Ausflugslokal mitten im Grünen punkten! Die "Stiefelburg" in Nauendorf nahe Erfurt bringt gutbürgerliche Küche auf den Teller und bietet Idylle, soweit das Auge reicht. Wird Denis die Konkurrenz abhängen und heute Abend den Goldenen Teller in seinem Lokal aufhängen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen