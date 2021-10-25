Exotische Kreationen aus der peruanischen Küche im "Pajaten Fusion Food"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.10.2021: Exotische Kreationen aus der peruanischen Küche im "Pajaten Fusion Food"
45 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 6
Heute geht's vom Amazonas direkt nach Bremen, wo das neueröffnete "Pajaten Fusion Food" frische südamerikanische Küche serviert. Inhaber Luis legt besonderen Wert auf den unverfälschten Geschmack Perus. Exotische Kreationen nach traditionellen Rezepten aus seiner Heimat sollen ihm heute die volle Punktzahl einbringen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen