Glänzt der "Dorfkrug by de Marco" mit großer Fleischexpertise?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.10.2021: Glänzt der "Dorfkrug by de Marco" mit großer Fleischexpertise?
44 Min.Folge vom 29.10.2021Ab 6
Am letzten Tag in Bremen geht es ins Lokal "Zum Dorfkrug by de Marco". Gast- und Namensgeber Marco ist nicht nur gestandener Koch, sondern waschechter Fleischexperte, der bereits in den besten Steakhäusern der Welt gewirkt hat. Heute wird sich zeigen, ob ihm sein großer Erfahrungsschatz und das richtige Händchen zum Sieg und dem "Goldenen Teller" verhelfen werden.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen