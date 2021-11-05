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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Es geht deftig zur Sache in "Stangs Küche"

Kabel EinsFolge vom 05.11.2021
Es geht deftig zur Sache in "Stangs Küche"

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.11.2021: Es geht deftig zur Sache in "Stangs Küche"

44 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 6

Das Wochenfinale wird bei Stephanie in Amorbach in ihrem Lokal "Stangs Küche" ausgetragen. Hier kredenzt Ehemann Ralf regionale sowie mediterrane Gerichte, mit denen Stephanie um die Gunst der Mitstreiter und die Mike Süssers werben will. Man sagt ja: Das Beste kommt zum Schluss. Aber hat der letzte Tag wirklich das Zeug zum kulinarischen Highlight?

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