Es geht deftig zur Sache in "Stangs Küche"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.11.2021: Es geht deftig zur Sache in "Stangs Küche"
44 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 6
Das Wochenfinale wird bei Stephanie in Amorbach in ihrem Lokal "Stangs Küche" ausgetragen. Hier kredenzt Ehemann Ralf regionale sowie mediterrane Gerichte, mit denen Stephanie um die Gunst der Mitstreiter und die Mike Süssers werben will. Man sagt ja: Das Beste kommt zum Schluss. Aber hat der letzte Tag wirklich das Zeug zum kulinarischen Highlight?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen