"Laurent": Italienisches Flair in edlem AmbienteJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.02.2021: "Laurent": Italienisches Flair in edlem Ambiente
44 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 6
Bella Italia in Bad Oldesloe! Am zweiten Tag in der Region Lübeck öffnet Alessio Zagari die Türen seines Lokals "Laurent", das direkt am Marktplatz der schleswig-holsteinischen Kreisstadt liegt. Hier sollen gehobene italienische Küche und Lebensfreude den Wochensieg sichern. Der charmante 40-Jährige glaubt jedenfalls fest daran, sein Heimatland würdig vertreten zu können. Andiamo, Alessio!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen