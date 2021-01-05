100 Weine in der ehemaligen Ost-Berliner Kneipe "Parkstern"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.01.2021: 100 Weine in der ehemaligen Ost-Berliner Kneipe "Parkstern"
44 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12
Damian Sagan führt die ehemalige Ost-Berliner Eckkneipe heute als Restaurant "Parkstern". Hier wird nicht nur gut gegessen, sondern viel Wert auf edle Tropfen gelegt. Aus knapp 100 unterschiedlichen Weinen sucht Damian die passende Weinbegleitung für jedes Gericht heraus. Der Besitzer will mit seinem Team und einem sehr hohen Niveau überzeugen und so die Höchstpunktzahl nach Weißensee holen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen