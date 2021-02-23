"Namaste": Indische Küche trifft auf modernes AmbienteJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.02.2021: "Namaste": Indische Küche trifft auf modernes Ambiente
45 Min.Folge vom 23.02.2021Ab 12
Am zweiten Tag des kulinarischen Wettkampfs um den goldenen Teller geht es in die Innenstadt von Würzburg! Jung, frisch und kreativ präsentiert sich Lukas Preisinger mit seinem Lokal "Namaste". Als Quereinsteiger will er mit einem modernen indischen Konzept begeistern und frischen Wind in die Runde bringen. Ob das für den Sieg reicht, bleibt abzuwarten!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen