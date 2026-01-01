Zum Inhalt springenBarrierefrei
An Tag drei führt es Profi Mike Süsser nach Waldsee ins Restaurant "Rheinblick". Knapp 40 Minuten von Heidelberg entfernt, möchte Geschäftsführerin Silke Heyer mit gutbürgerlicher Hausmannskost punkten. Die 34-Jährige ist eine echte Powerfrau und steht mit Leidenschaft hinter ihrem Lokal. Ob sie sich gegen ihre vier Mitstreiter durchsetzen kann?

