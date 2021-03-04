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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Mediterrane Küche im "Hüftgold", Mannheim

Kabel EinsFolge vom 04.03.2021
Mediterrane Küche im "Hüftgold", Mannheim

Mediterrane Küche im "Hüftgold", MannheimJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.03.2021: Mediterrane Küche im "Hüftgold", Mannheim

44 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 6

Der 26-jährige Dario Troncone möchte alle mit seinem "Hüftgold" umhauen. Im Stadtteil Feudenheim in Mannheim liegt das Lokal direkt an einem Tennisplatz. Doch Vereinsheim ist ja nicht gleich Vereinsheim. Ob Dario dieses Match für sich entscheiden kann?

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