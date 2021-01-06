"Little Tibet"in Berlin mit Spezialitäten aus dem fernen OstenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.01.2021: "Little Tibet"in Berlin mit Spezialitäten aus dem fernen Osten
45 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 12
TV-Koch Mike Süsser besucht heute den Multikulti-Stadtteil Kreuzberg, wo Nilson "Nelly" Hernandez im Restaurant "Little Tibet" auf den Profi wartet. Hier wird authentisch asiatisch gekocht, mit Spezialitäten aus dem fernen Osten. Reicht das schon aus für den Wochensieg?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen